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Жителей Кыштыма предупреждают об усилении ветра и обильных снегопадах

Сегодня, 16:08 Категория: Экология
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Завтра днём, 17 марта, на территории Челябинской области ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

 

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется ухудшение видимости, снежные заносы на дорогах, затруднение движения автотранспорта, образование заторов и увеличение количества ДТП.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов. Закройте окна.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения.

- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- Не паркуйте автотранспорт под деревьями.

При этом днём сохранится плюсовая температура воздуха. На дорогах возможна гололедица.

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Теги: Челябинская область Кыштым ветер снег

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