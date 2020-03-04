В окрестностях Кыштыма стало больше волков, лосей и косуль

Сегодня, 10:40 Категория: Экология

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Об этом свидетельствуют итоги зимнего учёта обитателей Кыштымского охотхозяйства. В общей сложности, егери и охотники прошли 409,7 километра. Они фиксировали каждый след, причём не только зверей, но и птиц.

Как сказал сайту «КР» председатель Кыштымского охотничьего хозяйства Владимир Плисовский, в нынешнем году были видны 13 волчьих следов (в прошлом году девять), 217 заячьих (в 2019 году – 285), 309 следов косуль ( в прошлом году 213), 19 лисьих следов ( в 2019-м – 27). Что касается самого крупного обитателя наших лесов, лося, его стало чуть больше. Если в прошлом сезоне охотники насчитали 136 следов сохатых, то нынче – 170.

Судя по «переписи» лесных жителей, больше стало в наших охотничьих угодьях и глухарей. Следов этой дичи насчитано 45 провти 32 прошлогодних.