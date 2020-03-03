В Челябинской области просыпаются клещи

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В первый день весны туристка, которая отправилась в Абзаково, была вынуждена обратиться в третью городскую больницу Магнитогорска. На своём теле женщина обнаружила клеща. Врачи аккуратно вытащили кровопийцу и отправили его на исследование. Столь раннее пробуждение клещей нетипично для нашего региона.

Специалисты связывают такой нонсенс с аномально тёплой зимой. Резкое потепление заставило активизироваться членистоногих.

В Кыштымском городском округе с укусами клещей к медикам пока никто не обращался. Однако уже пора позаботиться о своём здоровье и сделать прививку от клещевого энцефалита, а также оформить страховой полис, который, в случае укуса клеща, сэкономит немалые деньги.

Вакцину можно приобрести в аптеке и прийти с ней в прививочный кабинет городской поликлиники.