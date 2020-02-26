Жителей Кыштыма предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня, 16:33 Категория: Экология

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МЧС по Челябинской области призывает южноуральцев, по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте. Завтра, 27 февраля, погодные условия ещё ухудшатся.

Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, отложение мокрого снега на проводах. Ночью порывы ветра могут достигать 19-24 метров в секунду, завтра днём 15-20 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Советы автомобилистам о поведении при сильных метелях и снегопадах:

Ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, всегда сообщайте родным и близким, куда вы направляетесь. Имейте с собой трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, тёплую одежду, аптечку и полностью заряженные средства связи. Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко.

В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.

Если автомобиль заглох и не заводится, остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.