Жителей Кыштыма предупреждают о непогоде. Ожидаются осадки в виде снега и дождя

Вчера, 18:35 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 26 февраля, в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, на дорогах сильная гололедица.

Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Управление гражданской защиты рекомендует водителям воздержаться от поездок на автотранспорте, а при движении особенно тщательно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, предоставлять преимущество снегоуборочной технике.

При выезде обеспечить наличие максимально возможного уровня топлива в топливных баках.

В связи с большой снеговой нагрузкой, возможен сход снега и льда с крыш зданий.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.

По прогнозам синоптиков, в Кыштыме завтра днём ожидается температура воздуха до минус двух градусов.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.