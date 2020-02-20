В Кыштыме из-за оттепели начали набухать почки на кустах и деревьях

Сегодня, 13:07 Категория: Экология

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Аномально тёплая зима, нехарактерная для Урала, в природе всё поставила с ног на голову. На некоторых кустарниках и деревьях уже набухли почки.

Как сказала сайту «КР» садовод с более чем 20-летним стажем Людмила Михайлова, оттепель в феврале чревата снижением урожайности плодово-ягодных культур.

– Сейчас почки на кустарниках и деревьях набухают, а когда снова установятся минусовые температуры, они замёрзнут, – говорит Людмила Викторовна. – Весной подмёрзшие почки будут сильно ослаблены, а то и вовсе погибнут. Это скажется и на урожае плодово-ягодных культур.

От погодной неразберихи страдает и корневая система. Если садоводы с осени позаботились о кустах и деревьях и укрыли стволы специальными материалами, то можно не беспокоиться. В противном же случае из-за резких перепадов температур корни также могут заболеть или погибнуть.