Уральское Бали в Кыштыме попало в ТОП-15 самых завораживающих мест России

Сегодня, 08:29 Категория: Экология

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В феврале сервису Гугл Карты исполняется 15 лет. И в честь этого компания выбрала 15 самых завораживающих мест в разных уголках России. На 12-м месте оказался кыштымский Каолиновый карьер, который жители и гости Кыштыма прозвали «Уральским Бали» из-за лазурной воды.

Несмотря на живописный вид, купаться в местном «Бали» не рекомендуется, так как рядом находится ещё один карьер, который давно превращён в городскую свалку.

Кстати, первое место в ТОП-15 самых завораживающих мест, по версии гугла, занял порт Севкабель в Санкт-Петербурге. Это одно из популярных общественных пространств Северной столицы.

Для справки: карьер, известный среди местных жителей как «Уральское Бали», был вырыт в 1945 году. Коалин используется в промышленных целях как сырьё для получения фарфора, керамики и фаянсовых изделий. Кстати, кыштымское месторождение каолина до сих пор считается самым богатым в России. Карьер был затоплен в 2011 году, когда неизвестные срезали провода, к которым подключался насос, и откачка воды прекратилась.