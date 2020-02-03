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В Кыштым будут привозить отходы из Аргаяшского района

Вчера, 16:36 Категория: Экология
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В Челябинской области закрыта ещё одна свалка – все отходы из Аргаяша и окрестных деревень теперь повезут на официальный полигон в Кыштым. Информация об этом была опубликована сегодня, 3 февраля, на сайте информационного агентства «Доступ».

 

В соответствии с требованиями законодательства РФ и обеспечения экологической безопасности граждан и окружающей среды аргаяшская свалка твёрдых коммунальных отходов, находящаяся к востоку от деревни Аязгулова, закрыта для эксплуатации с 1 февраля.

 

Население Аргаяша и прилегающих населённых пунктов – Аязгулова, Курманова, Бажикаева и Норкина – отныне обеспечены контейнерным сбором ТКО и организацией вывоза ТКО на лицензированный полигон в Кыштым. Крупные габаритные отходы включены в тариф по вывозу ТКО.

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны заключить договоры с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «Спецсервис». За отсутствие договора и за несанкционированное размещение ТКО предусмотрена административная ответственность.

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Теги: Кыштым Аргаяш ТКО полигон отходы

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