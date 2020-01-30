В Кыштыме обитателям прудов и озёр начали подавать кислородные коктейли

Сегодня, 14:12 Категория: Экология

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В Кыштымском округе началась работа по предотвращению замора рыбы в водоёмах. Ежегодно наиболее проблемными в этом плане оказываются озёра Анбаш и Тайги, а также пруды – Верхне-Кыштымский и Деханов.

Как сказал сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа её первый заместитель Пётр Мошкин, работники предприятия «Кыштымский каолин» уже соорудили майну площадью в 40 квадратных метров на Анбаше. Кроме того, они следят, чтобы майна не замерзала.

Спасатели кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области сделают майну на городском пруду со стороны улицы Энгельса.

Кроме того, администрация округа обратилась в пожарные части с просьбой пробурить большое количество лунок и поддерживать их открытыми.

Традиционно в феврале на Верхне-Кыштымском городском пруду будут проходить соревнования по бурению лунок. Эти меры также позволят насытить воду кислородом, жизненно необходимым для подводных обитателей.