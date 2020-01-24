Посёлки Кыштыма обзавелись евроконтейнерами для твёрдых коммунальных отходов

Вчера, 10:52 Категория: Экология

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В Кыштымском округе продолжается работа по оснащению контейнерных площадок современными евроконтейнерами.

Они не только эстетичнее прежних металлических, но и более вместительны. Объём евроконтейнеров, оборудованных удобной педалью и крышкой, составляет 1,1, кубометра. В открытые металлические баки вмещалось менее одного кубометра отходов.

На сегодня на территории нашего округа преобразились уже 26 контейнерных площадок. В общей сложности на них установлено 140 новых контейнеров взамен старых.

Буквально на днях евроконтейнеры доставили в два кыштымских посёлка – Увильды и Тайгинку. Всего в них установлено более 70 современных ёмкостей.