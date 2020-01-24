В Кыштыме коллектив станции туристов «Странник» навёл порядок на Сугомакской поляне

Сегодня, 08:30 Категория: Экология

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В уборке Сугомакской поляны приняли участие восемь педагогов станции юных туристов «Странник». Было собрано 16 мешков мусора.

– Мы управились за полчаса, – сказала сайту «КР» заместитель директора по воспитательной работе станции юных туристов «Странник» Татьяна Щербакова. – В общем-то, мусор не был разбросан. Собрали тот, что был в мусорных баках. Вывоз мешков взял на себя комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа.

Местные экологи и обратились к «туристам» с просьбой навести порядок в лесу. А в «Страннике» считают, что, несмотря на зимнее время и то, что в такую погоду ещё не проводятся субботники, поддерживать чистоту в городе и у памятников природы необходимо.