В Кыштыме ожидается мокрый снег и ураганный ветер
Вчера, 21:49 Категория: Экология
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МЧС предупреждает: завтра, 17 января, в Челябинской области ожидается мокрый снег, дождь, в результате чего на дорогах возможна сильная гололедица. Кроме того, ветер ещё больше усилится. Отдельные порывы будут достигать 22 метров в секунду.
Днём в отдельных районах региона ожидается плюсовая температура воздуха.
Людям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.
Особенно внимательными должны быть и пешеходы. Остерегайтесь плохо укреплённых конструкций, не стойте под вывесками и рекламными щитами.