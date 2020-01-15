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В Кыштыме ожидается мокрый снег и ураганный ветер

Вчера, 21:49 Категория: Экология
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МЧС предупреждает: завтра, 17 января,  в Челябинской области ожидается мокрый снег, дождь, в результате чего на дорогах возможна сильная гололедица. Кроме того, ветер ещё больше усилится. Отдельные порывы будут достигать 22 метров в секунду.

 

Днём в отдельных районах региона ожидается плюсовая температура воздуха.

 

Людям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.

 

Сотрудники ГИБДД призывают водителей, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

 

Особенно внимательными должны быть и пешеходы. Остерегайтесь плохо укреплённых конструкций, не стойте под вывесками и рекламными щитами.

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Теги: Кыштым МЧС погода

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