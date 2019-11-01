В Кыштыме появился инспектор по маломерным судам

Автор: КР от Вчера, 15:43 Категория: Экология

Загрузчик шихты Кыштымского медеэлектролитного завода и руководитель городского общества рыболовов Дмитрий Дудин получил удостоверение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Таким образом, он стал первым в Кыштыме инспектором по маломерным судам. В его обязанности входит обеспечение безопасности кыштымцев на льду и воде.

– Зимой буду следить за тем, чтобы люди не выезжали на лёд на автотранспорте, – сказал сайту «КР» Дмитрий Дудин. – Летом особое внимание буду обращать на наличие спасательных жилетов при нахождении людей в лодках и прав управления на некоторые модели водного транспорта.

В случае выявленных нарушений Дмитрий вправе составить административный протокол.

Кроме того, он займётся профилактической работой. В ближайшее время планируется провести беседу со школьниками об опасности выхода на лёд.

На следующей неделе активист примет участие в заседании комитета рыболовства и рыбоводства Общественной палаты Челябинской области.