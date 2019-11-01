В лесах Челябинской области завершился пожароопасный сезон

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Экология

В связи с установлением снежного покрова пожароопасный сезон в лесном фонде Челябинской области завершён. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

С начала пожароопасного периода на землях лесного фонда было ликвидировано 534 лесных пожара. Площадь возгораний в этом году сократилась в 2,5 раза.

– В день обнаружения ликвидируются 99 процентов возгораний, – сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. – Снижению площади лесных пожаров способствовали и своевременно принятые меры профилактики. Вводился особый противопожарный режим.

В дни с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности, а также большим количеством лесных возгораний осуществлялось авиапатрулирование.

Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года уже началась. Сегодня состоится вручение новой лесопатрульной техники руководителям подведомственных учреждений Главного управления лесами. Техника приобретена в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Напомним, в Кыштыме две видеокамеры, установленные на одном из подъёмников горнолыжной трассы на горе Егоза и на водонапорной башне Кыштымводоканала на улице Челюскинцев работают в круглосуточном режиме. С их помощью отслеживают пожары в лесах.

Изображение поступает в режиме онлайн на компьютер оператора в специально оборудованный кабинет в офисе ООО «Кыштымский лес».