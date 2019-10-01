» » По улицам Кыштыма гуляет дикая лиса

По улицам Кыштыма гуляет дикая лиса

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

В социальных сетях жительница нашего города поделилась фотографией лисы, которая ночью гуляла около Дворца культуры «Победа».

Также кыштымцы сообщили о том, что периодически замечают дикое животное в районе бывшего Огнеупорного завода и ЧГРЭС.

 

Для принятия мер, администрация Кыштымского городского округа информирует министерства сельского хозяйства и экологии Челябинской области, ветеринарную службу о фактах появления лис в городе. По имеющейся информации, фактов бешенства лис не зарегистрировано. 

 

В случае встречи с лисой на улицах Кыштыма необходимо звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (351-51) 4-11-12.

 

Отметим, что контактов с лисами и другими дикими животными нужно избегать. Лесные жители зачастую являются переносчиками бешенства и других опасных заболеваний.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter