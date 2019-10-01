Круговорот воды в металлургии: в Кыштыме крупное предприятие перешло на замкнутый цикл водооборота

Автор: КР от Сегодня, 16:58 Категория: Экология

Фото Сергея Москвина.

Кыштымский медеэлектролитный завод ведёт модернизацию системы очистки сточных вод. Одним из её этапов стал переход предприятия на замкнутый цикл водооборота.



Первые шаги в этом направлении сделаны пять лет назад. Тогда на КМЭЗе стали использовать осветлённую воду после очистки для пополнения оборотных циклов. Это позволило сократить объём сбрасываемых сточных вод в водные объекты.



Сегодня на медеэлектролитном заводе работа в этом направлении построена по принципу «ни капли мимо». С августа этого года предприятие полностью прекратило сброс очищенной воды в окружающую среду. Все стоки – промышленные, ливневые и дренажные –собираются, отправляются на очистные сооружения и вновь используются.



По словам заместителя главного инженера АО «КМЭЗ» по системам менеджмента и экологической безопасности Галины Ткачёвой, первый же месяц работы в новом режиме позволил снизить потребление технической воды из Верхне-Кыштымского пруда, что, в свою очередь, привело к заметному экологическому эффекту – существенной экономии природных ресурсов.



Следующим, заключительным этапом модернизации системы сточных вод должны стать приобретение и внедрение выпарной установки и системы обратного осмоса.



Модернизация системы сточных вод на Кыштымском медеэлектролитном заводе должна быть завершена в начале 2021 года.