В соседнем с Кыштымом городе может случиться мусорный коллапс

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: Экология

С 1 января в городе Касли официально закрыли свалку. Местному населению предложили вывозить мусор на специализированный полигон в Кыштыме. Однако жители решили вываливать отходы на дорогу, которая вела к свалке. Теперь мусор там раскидан на несколько километров.

Активисты еженедельно устраивают субботники, но каслинцы привозят отходы снова. В ближайшее время в соседнем городе может возникнуть мусорный коллапс.

Если местная власть не сможет решить вопрос ликвидации завалов, тогда мусор вывезет региональный оператор – кыштымская компания «Спецсервис».

В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что оплачивать вывоз мусора будет собственник земли – арендатор или администрация Каслинского района.

– Мы подготовим письменное уведомление для собственника дороги, на которой образовалась стихийная свалка, – сказал сайту «КР» генеральный директора компании «Спецсервис» Александр Шварц. – По законодательству собственник должен убрать мусор в течение 30 дней. Если эта работа не будет выполнена, значит, вывезем мусор сами и выставим счёт.