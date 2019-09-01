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В Кыштыме к концу недели резко похолодает

Автор: КР от Вчера, 11:21 Категория: Экология

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Таков прогноз челябинского гидрометеоцентра.

 

По прогнозу синоптиков, похолодание начнётся с середины этой недели. Уже в среду, 18 сентября, температура воздуха начнёт значительно снижаться.

 

К концу недели дневные температуры и вовсе составят плюс два-три градуса. Синоптики не исключают, что если будут выпадать осадки, то в горных районах они могут выпасть в виде мокрого снега.

 

Завтра в Челябинской области ветер усилится до 18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 15 градусов.   

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», сегодня глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева на оперативном совещании предупредила управляющие компании и руководство котельных о том, что постановление о начале отопительного сезона может быть подписано уже в среду.  


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