В Кыштыме к концу недели резко похолодает Автор: КР от Вчера, 11:21 Категория: Экология 0 Таков прогноз челябинского гидрометеоцентра. По прогнозу синоптиков, похолодание начнётся с середины этой недели. Уже в среду, 18 сентября, температура воздуха начнёт значительно снижаться. К концу недели дневные температуры и вовсе составят плюс два-три градуса. Синоптики не исключают, что если будут выпадать осадки, то в горных районах они могут выпасть в виде мокрого снега. Завтра в Челябинской области ветер усилится до 18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 15 градусов. Как уже сообщалось на сайте «КР», сегодня глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева на оперативном совещании предупредила управляющие компании и руководство котельных о том, что постановление о начале отопительного сезона может быть подписано уже в среду. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить