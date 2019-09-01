В Кыштыме лесничество попало под ликвидацию Главным управлением лесами Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: Экология 0 Это следствие начавшейся реорганизации лесного хозяйства на Южном Урале. Кыштымское лесничество – в списке на ликвидацию вместе с ещё одинадцатью лесничествами Челябинской области. Сейчас оно подведомственно региональному Главному управлению лесами. После их ликвидации будет создана новая структура – управление лесничествами Челябинской области. При этом штатная численность нового ведомства увеличится на 164 единицы. Всего в нём будет трудиться 335 человек. Функционировать новая структура начнёт со следующего года. До 18 Главное управление лесами установит порядок и сроки ликвидации 12 лесничеств на территории нашей области. Как сказали сайту «КР» в Кыштымском лесничестве, каких-то кадровых решений реорганизация им не принесёт. Работа и впредь будет вестись в штатном режиме. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить