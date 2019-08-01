В Кыштыме озеро Сугомак очистили от браконьерских рыболовных сетей

Автор: КР от Вчера, 13:34 Категория: Экология

Местные рыбаки провели экологический рейд у питьевого источника нашего города. У Голой сопки собрались 15 человек, среди них были дети и пожилые люди.

– Вытащили три мешка сетей, собрали мусор на берегу озера Сугомак, – сказал сайту «КР» создатель кыштымского общества рыболовов Дмитрий Дудин. – В основном попадались старые сети с погибшей рыбой. Отдельное спасибо хочется сказать женщине, пожелавшей остаться неизвестной. С её финансовой помощью закупили мешки для мусора и перчатки.

Напомним, недавно Дмитрий Дудин принял участие в заседании комитета рыболовства и рыбоводства Общественной палаты Челябинской области. Участники встречи обсудили проблему браконьерства на озёрах, после этого была запланирована экологическая акция в Кыштыме.

Планируется, что подобные мероприятия станут традиционными.