Жители Кыштыма приводят в порядок городское кладбище

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Экология

На уборку городского кладбища вышли краеведы клуба «Тихое зимовье», прихожане Свято-Троицкого храма и пенсионеры, входящие в группу серебряных волонтёров нашего города.

Организатором акции стала жительница нашего города Лидия Бессонова. Знакомый рассказал ей о мусоре, который складируется у самых могил, а вывозить его не спешат. Это обязанность предприятия «Дорсервис», а в целом за чистоту на кладбище отвечает администрация Кыштымского городского округа.

– Наш земляк Евгений Устинов, проживающий в Санкт-Петербурге, приезжал навестить могилы усопших родственников, – сказала сайту «КР» Лидия Григорьевна. – Он отметил, что год назад прибрал небольшую кучку мусора возле захоронения. А в этом году там возникла уже гора листвы и отходов.

Лидия Бессонова обратилась за поддержкой в Совет ветеранов, к серебряным волонтёрам, своим друзьям и одноклассникам, чтобы собраться вместе и провести на кладбище субботник. Откликнулись девять человек. На доброе дело их благословил настоятель храма Рождества Христова отец Михаил.

Акция продолжалась три с половиной часа. Только с одной кучи было собрано 125 мешков мусора. Чтобы полностью её убрать не хватило ещё десятка мешков.

– В «Дорсервисе» мне сообщили, что собранные нами мешки с мусором убраны, – сказала сайту «КР» Лидия Григорьевна. – Предприятие «Русские пряники» выделило нам ещё 100 мешков. Как только установится хорошая погода, мы снова выйдем на субботник. Приглашаем всех горожан присоединиться к этому благому делу.