Кыштым лидирует по устранению и предотвращению лесных пожаров

Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Экология

В этом году на территории Кыштымского городского округа произошёл 31 лесной пожар. Был уничтожен 31 гектар леса. Эти показатели в несколько раз ниже, чем в других муниципалитетах Челябинской области.

– ООО «Кыштымский лес» – первый арендатор, который ввёл в практику наблюдение за лесами с помощью видеокамер, – сказал сайту «КР» и. о. руководителя регионального главного управления лесами Сергей Лавров. – По скорости выявления пожаров и их тушению у Кыштыма нет равных. Недавно мы получили девять видеокамер от МЧС Челябинской области, которые планируем установить в нашем регионе. Однако такого эффекта, как в вашем городе, не будет ещё два-три года.

Сейчас три видеокамеры охватывают 101 тысячу гектаров из 115 арендованных ООО «Кыштымский лес». Они установлены на водонапорной башне «Кыштымводоканала» на улице Челюскинцев, на одном из подъёмников горнолыжной трассы на горе Егоза и поклонном кресте в Карабаше. Все они вращаются на 360 градусов.

На установку системы видеонаблюдения потрачено два с половиной миллиона рублей.

В настоящее время предприятие занимается вопросом установки видеокамеры в районе Долгобродского водохранилища неподалёку от посёлка Слюдорудник. С её появлением охват видеонаблюдением лесного хозяйства Кыштыма составит 100 процентов.

Единственное, что мешает её появлению – это отсутствие стабильного сигнала сети интернет в этом районе.