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В Кыштыме объявлено штормовое предупреждение, ожидается град

Автор: КР от Вчера, 17:45 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня ночью и завтра, 13 августа, в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

 

Синоптики прогнозируют завтра днём в Кыштыме температуру воздуха до плюс 20 градусов.

 

В связи с усилением ветра повысится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно повреждение конструкций, обрыв линий электропередачи.

 

Рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах. Желательно исключить поездки на дальние расстояния.


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