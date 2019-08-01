В Кыштыме объявлено штормовое предупреждение, ожидается град

Автор: КР от Вчера, 17:45 Категория: Экология

По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня ночью и завтра, 13 августа, в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют завтра днём в Кыштыме температуру воздуха до плюс 20 градусов.

В связи с усилением ветра повысится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно повреждение конструкций, обрыв линий электропередачи.

Рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах. Желательно исключить поездки на дальние расстояния.