В Кыштыме объявлено штормовое предупреждение, ожидается град Автор: КР от Вчера, 17:45 Категория: Экология 0 По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня ночью и завтра, 13 августа, в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Синоптики прогнозируют завтра днём в Кыштыме температуру воздуха до плюс 20 градусов. В связи с усилением ветра повысится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно повреждение конструкций, обрыв линий электропередачи. Рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах. Желательно исключить поездки на дальние расстояния. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить