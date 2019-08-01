В Кыштыме озеро Сугомак очистят от браконьерских рыболовных сетей

Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Экология

Экологическая акция пройдёт по инициативе кыштымского Общества рыболовов. Его создатель Дмитрий Дудин на этой неделе принял участие в заседании комитета рыболовства и рыбоводства Общественной палаты Челябинской области. Участники встречи обсудили проблему браконьерства на озёрах.

После этого представители кыштымского общества рыболовов решили провести рейд, направленный на борьбу с незаконной ловлей рыбы.

– При поддержке комитета рыболовства и рыбоводства региональной Общественной палаты 24 августа проведём сбор мусора и очистку озера Сугомак от рыболовных сетей, – сказал сайту «КР» координатор экологической акции Вячеслав Людиновсков. – Сети разрешено ставить только промысловикам, которых нет на Сугомаке. Все сети там ставят браконьеры.

Участниками экологического рейда могут стать все желающие. Сбор группы – на поляне у Голой сопки в 10 часов. Наличие лодки приветствуется.

Подробности акции можно узнать в группе «Общество рыболовов Кыштыма» ВКонтакте https://vk.com/club140049789, а также у координаторов акции: https://vk.com/v.lyudinovskov (Вячеслав Людиновсков) и https://vk.com/id208424130 (Дмитрий Дудин).