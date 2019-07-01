Кыштым примет молодых учёных международной конференции «Леса Евразии»

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Экология

Она пройдёт в этом году в России, а именно – в Челябинской области, с 25 по 31 августа. На базе ООО «Кыштымский лес» 28 августа проведут научно-практические занятия. Кроме того, запланировано знакомство с культурно-историческим и природным наследием Кыштымского городского округа. Программа ещё находится в стадии согласования.

Международная конференция молодых учёных «Леса Евразии» проходит ежегодно в разных странах, включая Финляндию, Венгрию, Литву, Кыргызстан, Польшу, Россию и других.

«Место проведения в этом году выбрано неслучайно – лесная отрасль Челябинской области сегодня занимает первые строчки в показателях эффективности лесоуправления, являясь примером комплексного ведения лесного хозяйства, достойным для ознакомления молодых учёных и производственников разных стран», – комментирует доцент кафедры лесоводства, экологии и защиты леса Мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Пётр Мельник.

В этом году в конференции примут участие более 150 молодых учёных из 20 стран и представители со всей России. Они смогут ознакомиться с последними достижениями в различных областях природопользования и ведения комплексного лесного хозяйства.

Это и экологически щадящие методы с применением последних достижений в области биологии, генетики и биохимии. Плюс – инновационные методы сохранения биологического разнообразия лесных экосистем. На Южном Урале применяют и современные технологии переработки недревесных продуктов леса, древесины и её отходов.

Помимо Кыштыма, участники конференции посетят ботанический сад в областном центре и лабораторию Челябинского государственного университета.

Научно-практические занятия пройдут в Шершнёвском, Миасском, Златоустовском, Верхнеуральском и Саткинском лесничествах, а также в Ильменском государственном заповеднике, Национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль».