Кыштым накрыла дымка от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Экология

К обеду жители города начали жаловаться на дымку, которая окутала район ПАТО и микрорайон Нижнего Кыштыма. Многие начали винить в этом Кыштымский медеэлектролитный завод, дым из труб которого вызывает порой обеспокоенность горожан.

Сейчас предприятие проводит масштабную модернизацию оборудования, направленную как раз на уменьшение выбросов в атмосферу.

В этих двух районах жители Кыштыма жалуются на запах кислоты и гари.

Как сказали сайту «КР» в администрации Кыштымского городского округа, наутро в ЕДДС поступило 20 звонков по этой теме. Первый заместитель главы Пётр Мошкин объехал весь город. Получена информация от предприятий и лесников об отсутствии пожаров на территории округа.

Аналогичные жалобы поступают от жителей Свердловской области и соседнего с Кыштымом Озёрска.

Как сообщают федеральные СМИ, до Урала добрался дым от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, где их площадь уже превысила один миллион гектаров. Движение смога из Сибири в сторону Урала видно даже из космоса.

В минэкологии Челябинской области подтвердили, что жалобы идут сразу с нескольких муниципалитетов региона. Причина – напряжённая ситуация с лесными пожарами в соседних регионах.