На Кыштым надвигается штормовой ветер

Автор: КР от Сегодня, 17:26 Категория: Экология

По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 25 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы и град. Порывы ветра будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

В Кыштыме завтра днём прогнозируются облачная погода и небольшой дождь, гроза. Температура воздуха составит до плюс 18 градусов.

В связи с возможным усилением ветра повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно повреждение конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.