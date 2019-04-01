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В Кыштыме пройдёт сбор ртутьсодержащих ламп и градусников

Автор: КР от Сегодня, 17:38 Категория: Экология

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Завтра на площадке за зданием «Малахит» на улице Фрунзе, 3 жители нашего города смогут сдать люминесцентные энергосберегающие лампы типа: КЛЛ, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, ЛБ, ЛД, ЛДЦ и ртутные градусники.

 

Эти предметы нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, так как по экологической градации они относятся к первому классу опасности и могут вызвать отравление.

 

 

Пункт приёма будет работать с 17 до 19 часов. Вредоносные лампы и градусники примут бесплатно. Затраты возьмёт на себя местный бюджет. Утилизацией ртутьсодержащих отходов, собранных от населения, займётся специализированная организация ООО «Мериз» из Челябинска. 

 

Как сообщили сайту «КР» в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского городского округа, отработанные элементы будут принимать только у граждан. Организации, учреждения и индивидуальные предприниматели должны заключать соответствующие договоры на утилизацию таких отходов.

 

 

 


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