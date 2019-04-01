В Кыштыме изготовили ветроустановку для предотвращения замора рыбы

Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: Экология

Металлическая конструкция была установлена на Верхне-Кыштымском пруду напротив здания отряда поисково-спасательной службы регионального управления МЧС.

– Ветроустановку поставили на майну размером два на два метра, – пояснил сайту «КР» и. о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского округа Борис Кирьянов. – Ветер воздействует на её лопасти. Вращаясь, они создают волновой поток и предотвращают замерзание воды. Это позволяет снабжать водоём кислородом и, как следствие, предотвращать замор рыбы.

Новую для нашего города идею привнесли местные рыболовы, которые ежегодно проводят акции по бурению лунок на водоёмах. Один из самых активных рыбаков – работник Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин взял за основу конструкцию ветроустановки, которой пользуются рыбаки из Челябинска.

Сделать её для нашего города согласились в ООО «Ремсервис». Работу по изготовлению оценили в 15 тысяч рублей, но директор Валерий Неволин решил безвозмездно отдать конструкцию в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В этом году в конце марта её установили в порядке эксперимента. А в следующий раз она появится на водоёме уже зимой. Не исключено, что будут заказаны дополнительные конструкции.