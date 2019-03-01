В Кыштыме проверят гидроузел на прочность Автор: КР от Сегодня, 10:54 Категория: Экология 0 Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ в Челябинской области намерено проверить состояние кыштымского гидроузла и нижне-уфалейского гидротехнического участка. На эти цели выделено более восьми миллионов рублей. Экспертам предстоит оценить техническое состояние гидроузла, который расположен вблизи посёлка Слюдорудника, и его оборудования. Они также определят степень износа конструкции. По итогам проверки будет принято решение о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на ремонт плотины, длина которой составляет 162 метра, а высота – 22. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить