» » В Кыштыме проверят гидроузел на прочность

В Кыштыме проверят гидроузел на прочность

Автор: КР от Сегодня, 10:54 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ в Челябинской области намерено проверить состояние кыштымского гидроузла и нижне-уфалейского гидротехнического участка. На эти цели выделено более восьми миллионов рублей.

 

Экспертам предстоит оценить техническое состояние гидроузла, который расположен вблизи посёлка Слюдорудника, и его оборудования. Они также определят степень износа конструкции.

 

По итогам проверки будет принято решение о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на ремонт плотины, длина которой составляет 162 метра, а  высота – 22.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter