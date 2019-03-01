В Кыштыме рыбу снабдили кислородным коктейлем

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Экология

Вчера на городском пруду у Народного дома прошла акция по предотвращению замора рыбы «Кислород». Её участниками стали кыштымские рыболовы, которые и в прошлом году приложили немало усилий, чтобы не допустить экологического бедствия.

– Всего собралось около 15 человек, – сказал сайту «КР» работник медеэлектролитного завода, руководитель «Общества рыболовов Кыштыма» Дмитрий Дудин. – С недавних пор к нам присоединился активный рыбак, электрослесарь ООО «ДрагЦветМет» Вячеслав Людиновсков. Он не только участвует в соревнованиях и экологических акциях, но и помогает мне в их организации. Изначально я хотел провести соревнования и игру в лапту в сугробе. Вот тогда участников могло быть больше. Нашлись и спонсоры для призов. Но в администрации округа решили ограничиться только акцией.

Всех рыбаков угостили шоколадом, пряниками и горячим чаем. Самый маленький участник – трёхлетний Иван Ершов получил в подарок мягкую игрушку.

Вместе со всеми лунки сверлил исполняющий обязанности начальника комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов.

В четверг экологи проведут замер уровня кислорода в водоёмах. На прошлой неделе показатели были уже критическими.