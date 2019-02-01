Недалеко от Кыштыма вырубили лес на сотни тысяч рублей Автор: КР от Сегодня, 12:58 Категория: Экология 0 «Чёрных» лесорубов нашли в ходе оперативно-профилактической акции «Лес», которая проводилась с 28 января по 2 февраля на территории Кыштыма и Карабаша. – Были задержаны жители нашего города, которые около озера Акуля спилили три сосны и четыре берёзы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Кроме того, на улице Снежная была обнаружена вырубка ещё трёх сосен. Общий ущерб составил 482 тысячи рублей. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статье 260 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений». Составлен протокол и в отношении двоих кыштымцев и четверых жителей Карабаша по части 1 статьи 8.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений и использование лесов с нарушением условий договора аренды». Им грозит штраф до трёхсот тысяч рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить