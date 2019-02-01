Недалеко от Кыштыма вырубили лес на сотни тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 12:58 Категория: Экология

«Чёрных» лесорубов нашли в ходе оперативно-профилактической акции «Лес», которая проводилась с 28 января по 2 февраля на территории Кыштыма и Карабаша.

– Были задержаны жители нашего города, которые около озера Акуля спилили три сосны и четыре берёзы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Кроме того, на улице Снежная была обнаружена вырубка ещё трёх сосен. Общий ущерб составил 482 тысячи рублей.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статье 260 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений».

Составлен протокол и в отношении двоих кыштымцев и четверых жителей Карабаша по части 1 статьи 8.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений и использование лесов с нарушением условий договора аренды». Им грозит штраф до трёхсот тысяч рублей.