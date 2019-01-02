Рыбак из Кыштыма получил заключение по рыбе с червями, пойманной в Увильдах

Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: Экология

Как уже сообщалось на сайте «КР», известный кыштымский рыбак, работник медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин призвал всех быть осторожными с употреблением в пищу озёрной рыбы. В частности, речь идёт о рипусе, выловленном на Увильдах. В девяти из 14 пойманных им там рыбин он обнаружил внутри червей.

– В пятницу, после очередной рыбалки на Увильдах, я передал одного рипуса в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа, – сказал сайту «КР» Дмитрий Дудин. – Вчера получил ответ о них. В рыбе был обнаружен чаячный Дифилобатриоз. Это одна из разновидностей глистов.

Как сказала сайту «КР» заслуженный эколог РФ Людмила Устинова, анализ провела кыштымская ветлечебница. Для человека эта рыба будет безопасной в пище, только если её хорошо почистить, промыть, проварить, а затем ещё и прожарить. Но вряд ли после двойной термообработке она сохранит полезные свойства. В случае засолки её необходимо посолить больше обычного.

– При выдаче заключения нам пояснили, что при повторных обращениях лучше принести весь улов, – сказала сайту «КР» Людмила Николаевна. – Быть может, заражение глистами рыб в озере Увильды – не столь массовый масштаб.