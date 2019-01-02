Рыбак из Кыштыма получил заключение по рыбе с червями, пойманной в Увильдах Автор: КР от Вчера, 10:02 Категория: Экология 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», известный кыштымский рыбак, работник медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин призвал всех быть осторожными с употреблением в пищу озёрной рыбы. В частности, речь идёт о рипусе, выловленном на Увильдах. В девяти из 14 пойманных им там рыбин он обнаружил внутри червей. – В пятницу, после очередной рыбалки на Увильдах, я передал одного рипуса в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа, – сказал сайту «КР» Дмитрий Дудин. – Вчера получил ответ о них. В рыбе был обнаружен чаячный Дифилобатриоз. Это одна из разновидностей глистов. Как сказала сайту «КР» заслуженный эколог РФ Людмила Устинова, анализ провела кыштымская ветлечебница. Для человека эта рыба будет безопасной в пище, только если её хорошо почистить, промыть, проварить, а затем ещё и прожарить. Но вряд ли после двойной термообработке она сохранит полезные свойства. В случае засолки её необходимо посолить больше обычного. – При выдаче заключения нам пояснили, что при повторных обращениях лучше принести весь улов, – сказала сайту «КР» Людмила Николаевна. – Быть может, заражение глистами рыб в озере Увильды – не столь массовый масштаб. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить