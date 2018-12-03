Жителя Кыштыма оштрафовали за ловлю рыбы сетями

Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Экология

Мировой судья судебного участка № 1 рассмотрел административное дело по факту незаконного рыболовства. Житель нашего города ещё в начале октября установил сеть размером 1,8 на 50 метров на водоёме через дорогу от Кыштымского горно-обогатительного комбината.

Это правонарушение записал на видео госинспектор отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Он тут же составил в отношении него протокол по части 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».

В суде обвиняемый признал вину и объяснил свои действия тем, что «надо как-то выживать». До этого случая он не нарушал закон, поэтому судья назначил ему минимальное наказание – штраф в 2 000 рублей.

Кроме того, его деревянную лодку, на которую был наложен арест, рыбаку вернули. А вот леску уничтожили.

Постановление вступило в законную силу.