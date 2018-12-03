Жителя Кыштыма оштрафовали за ловлю рыбы сетями Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Экология 0 Мировой судья судебного участка № 1 рассмотрел административное дело по факту незаконного рыболовства. Житель нашего города ещё в начале октября установил сеть размером 1,8 на 50 метров на водоёме через дорогу от Кыштымского горно-обогатительного комбината. Это правонарушение записал на видео госинспектор отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. Он тут же составил в отношении него протокол по части 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». В суде обвиняемый признал вину и объяснил свои действия тем, что «надо как-то выживать». До этого случая он не нарушал закон, поэтому судья назначил ему минимальное наказание – штраф в 2 000 рублей. Кроме того, его деревянную лодку, на которую был наложен арест, рыбаку вернули. А вот леску уничтожили. Постановление вступило в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить