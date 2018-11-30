В Кыштыме любители экстрима доводят рыбу до стресса Автор: КР от Вчера, 15:44 Категория: Экология -1 На сайте youtube.com появилось видео от пользователя «Энудро Кыштым». На нём запечатлены кадры, как молодые люди снаряжают свои мотоциклы и квадроциклы и едут на озеро Островко и городском пруду в районе Нижнего Кыштыма.. На льду они выполняют различные трюки, в частности, ставят мотоцикл на дыбы. А также ездят по льду на больших скоростях. Участившиеся в последнее время случаи проваливания людей под лёд, как, например, произошедшего с фотографом из Снежинска, их, видимо, не пугают. Напомним, житель закрытого города отправился прокатиться на велосипеде по озеру Сунгуль, но попал в полынью и ушёл под лёд. Его поиски длились пять дней. – Мы отвечаем за безопасность дорожного движения, – сказал сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства отделения ДПС Андрей Шипулин. – Но в правилах нет понятия «езда по льду», поэтому применить какие-то санкции к таким любителям ледовой езды мы не можем. Как сказала сайту «КР» заслуженный эколог РФ Людмила Устинова, езда на мотоциклах и машинах по льду пагубно воздействует на природу. Если у транспортного средства есть техническая неисправность, капли масла или бензина затем могут попасть непосредственно в озеро. А поднимаемый моторами шум пугает рыбу и вводит её в стрессовое состояние. И хотя водоёмы в Кыштымском городском округе не предназначены для заездов, любители экстрима всё равно выезжают на автомобилях и мотоциклах на лёд. Пользуясь той самой безнаказанностью. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить