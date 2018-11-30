В Кыштыме любители экстрима доводят рыбу до стресса

Автор: КР от Вчера, 15:44 Категория: Экология

На сайте youtube.com появилось видео от пользователя «Энудро Кыштым». На нём запечатлены кадры, как молодые люди снаряжают свои мотоциклы и квадроциклы и едут на озеро Островко и городском пруду в районе Нижнего Кыштыма..

На льду они выполняют различные трюки, в частности, ставят мотоцикл на дыбы. А также ездят по льду на больших скоростях. Участившиеся в последнее время случаи проваливания людей под лёд, как, например, произошедшего с фотографом из Снежинска, их, видимо, не пугают.

Напомним, житель закрытого города отправился прокатиться на велосипеде по озеру Сунгуль, но попал в полынью и ушёл под лёд. Его поиски длились пять дней.

– Мы отвечаем за безопасность дорожного движения, – сказал сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства отделения ДПС Андрей Шипулин. – Но в правилах нет понятия «езда по льду», поэтому применить какие-то санкции к таким любителям ледовой езды мы не можем.

Как сказала сайту «КР» заслуженный эколог РФ Людмила Устинова, езда на мотоциклах и машинах по льду пагубно воздействует на природу. Если у транспортного средства есть техническая неисправность, капли масла или бензина затем могут попасть непосредственно в озеро. А поднимаемый моторами шум пугает рыбу и вводит её в стрессовое состояние.

И хотя водоёмы в Кыштымском городском округе не предназначены для заездов, любители экстрима всё равно выезжают на автомобилях и мотоциклах на лёд. Пользуясь той самой безнаказанностью.