В Катав-Ивановске вновь зафиксировано землетрясение

Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: Экология

Сегодня в 12 часов 48 минут на 21-м километре к юго-западу от Катав-Ивановска произошёл однократный подземный толчок. По данным Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 4,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на 10-километровой глубине.

Жители этого города сообщают, что почувствовали ощутимую вибрацию. Паники среди населения нет. Образовательные учреждения, больницы и предприятия работают в обычном режиме.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 5 сентября в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой от 5,4 до 5,9 балла. Землетрясение ощутили также жители Свердловской области и Республики Башкортостан.

Тогда оказались повреждены 16 социально значимых учреждений. Уроки в школах были отменены. В некоторых многоквартирных домах треснули стены.

Второй толчок силой 4,4 балла произошёл в том же муниципальном районе спустя две недели после первого.