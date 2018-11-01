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В Катав-Ивановске вновь зафиксировано землетрясение

Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: Экология

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Сегодня в 12 часов 48 минут на 21-м километре к юго-западу от Катав-Ивановска произошёл однократный подземный толчок. По данным Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 4,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на 10-километровой глубине.

 

Жители этого города сообщают, что почувствовали ощутимую вибрацию. Паники среди населения нет. Образовательные учреждения, больницы и предприятия работают в обычном режиме.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, 5 сентября в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой от 5,4 до 5,9 балла. Землетрясение ощутили также жители Свердловской области и Республики Башкортостан.

 

 Тогда оказались повреждены 16 социально значимых учреждений. Уроки в школах были отменены. В некоторых многоквартирных домах треснули стены.  

 

Второй толчок силой 4,4 балла произошёл в том же муниципальном районе спустя две недели после первого.


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