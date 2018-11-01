В Катав-Ивановске вновь зафиксировано землетрясение Автор: КР от Вчера, 15:51 Категория: Экология 0 Сегодня в 12 часов 48 минут на 21-м километре к юго-западу от Катав-Ивановска произошёл однократный подземный толчок. По данным Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 4,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на 10-километровой глубине. Жители этого города сообщают, что почувствовали ощутимую вибрацию. Паники среди населения нет. Образовательные учреждения, больницы и предприятия работают в обычном режиме. Как уже сообщалось на нашем сайте, 5 сентября в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой от 5,4 до 5,9 балла. Землетрясение ощутили также жители Свердловской области и Республики Башкортостан. Тогда оказались повреждены 16 социально значимых учреждений. Уроки в школах были отменены. В некоторых многоквартирных домах треснули стены. Второй толчок силой 4,4 балла произошёл в том же муниципальном районе спустя две недели после первого. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить