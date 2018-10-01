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В Кыштыме оштрафован директор абразивного завода

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Экология

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В ходе плановой проверки прокуратура Кыштыма выявила, что около полутора лет предприятие осуществляет выбросы вредных  веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

 

В отношении генерального директора Кыштымского абразивного завода возбуждено дело по статье 8.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

 

Штраф для должностного лица в этом случае составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

 

Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, материалы проверки направлены в региональное министерство экологии. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.


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