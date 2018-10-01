В Кыштыме оштрафован директор абразивного завода Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Экология 0 В ходе плановой проверки прокуратура Кыштыма выявила, что около полутора лет предприятие осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. В отношении генерального директора Кыштымского абразивного завода возбуждено дело по статье 8.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Штраф для должностного лица в этом случае составляет от 40 до 50 тысяч рублей. Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, материалы проверки направлены в региональное министерство экологии. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить