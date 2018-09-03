В Кыштыме либерал-демократы очистили побережье Анбаша от мусора Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Экология 0 Экологический десант кыштымского отделения ЛДПР высадился на берегу этого озера по просьбе председателей местных садоводческих товариществ «Янтарь», «Медик» и «Анбаш». Соколы Жириновского собирали мусор, оставленный туристами, в огромные мешки. – Примерно за час 15 человек вычистили всю территорию на расстоянии двухсот метров от въезда в сады, – сказал сайту «КР» председатель «Янтаря» Юрий Малетин. – Они собрали около 20 мешков мусора, в том числе разобрали две небольшие свалки. На пути добровольцев оказался и памятник инопланетянину Алёшеньке, установленный группой «Космопоиск». Правда, сам зелёный человечек валялся у кромки воды метрах в 30 от своего постамента. Представители ЛДПР водрузили его на место. Весь собранный мусор на автомобиле «Газель» был в тот же день увезён на полигон твёрдо-бытовых отходов. Ни одного владельца садов, кроме их председателей, в субботнике участие не приняло. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить