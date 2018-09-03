В Кыштыме либерал-демократы очистили побережье Анбаша от мусора

Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Экология

Экологический десант кыштымского отделения ЛДПР высадился на берегу этого озера по просьбе председателей местных садоводческих товариществ «Янтарь», «Медик» и «Анбаш». Соколы Жириновского собирали мусор, оставленный туристами, в огромные мешки.

– Примерно за час 15 человек вычистили всю территорию на расстоянии двухсот метров от въезда в сады, – сказал сайту «КР» председатель «Янтаря» Юрий Малетин. – Они собрали около 20 мешков мусора, в том числе разобрали две небольшие свалки.

На пути добровольцев оказался и памятник инопланетянину Алёшеньке, установленный группой «Космопоиск». Правда, сам зелёный человечек валялся у кромки воды метрах в 30 от своего постамента. Представители ЛДПР водрузили его на место.

Весь собранный мусор на автомобиле «Газель» был в тот же день увезён на полигон твёрдо-бытовых отходов. Ни одного владельца садов, кроме их председателей, в субботнике участие не приняло.