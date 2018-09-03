В Кыштыме устраняют последствия ураганной ночи

Автор: КР от Вчера, 12:37 Категория: Экология

Упавшее дерево на улице Республики

Из-за сильнейшего ветра в нашем городе было повалено как минимум три крупных дерева. Работники Дорсервиса уже распилили ствол, упавший на дорогу неподалёку от железнодорожного переезда в районе Рождественского кордона.

Упавшее дерево на улице Дёмина.

Фото из сообщества "Мы из Кыштыма" соцсети ВКонтакте

Часть ствола высокой ивы упала на пятиэтажку на улице Дёмина, 6, задев припаркованный рядом автомобиль. Громадину также уже распилили.

– Поступила информация, что ещё одно дерево упало на проезжую часть на улице Республики, 81а, – сказал сайту «КР» начальник Единой дежурно-диспетчерской службы города Кыштыма Алексей Симонов. – Мы сообщили об этом в Дорсервис.

Сегодня около часа ночи из-за разгула стихии отключилась электроэнергия в посёлке Косой Мост. В шесть утра такая же участь постигла и Большие Егусты. По словам Симонова, сейчас на местах работают ремонтные бригады.