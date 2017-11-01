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Рукодельницы из Кыштыма приготовили для любимых мам эксклюзивные сувениры

Автор: КР от Сегодня, 10:09 Категория: Даты

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В предстоящие выходные в торговом центре «Радуга» развернётся ярмарка-выставка изделий ручной работы. Десять кыштымских мастериц решили провести её специально к Дню матери, чтобы любой мог выбрать для своих близких эксклюзивные сувениры.

 

Как сказала сайту «КР» организатор ярмарки, мастер по канзаши Марина Шигапова, будут представлены вязаные изделия и вышивка, натуральная косметика и украшения из камней, игрушки и мыло, сувениры из дерева.

 

Жительница нашего города Дарья Клименченко специально к Дню матери обновила свою коллекцию, выполненную в стиле скрапбукинга, – обложки на паспорт, фотоальбомы, блокноты. Другая наша землячка Ольга Мартыненко печёт отменные имбирные пряники.

 

Ярмарка-выставка будет проходить в течение двух дней, начало с 11 часов.

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