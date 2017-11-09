В Кыштыме радиозавод отметил столетие революции салютом из воздушных шаров

Автор: КР от 9-11-2017, 17:40 Категория: Даты

В день столетия Октябрьской революции на проходной предприятия с самого утра играла праздничная музыка советских времён. А в десять утра в сквере состоялся праздничный митинг. На него собрались как работающие сегодня заводчане, так и ветераны производства.

Редактор газеты «Как Работает Завод» Юлия Гуськова сообщила сайту «КР», что митинг открыл генеральный директор предприятия Виктор Маркин. Он выразил сожаление о том, что прошли времена, когда государство обеспечивало людей доступным образованием и здравоохранением и выразил надежду на возрождение России как сильной и богатой державы.

На митинге выступил и почётный ветеран радиозавода, бывший директор Виктор Крюков, Он призвал собравшихся не прислушиваться к тем, кто преследует цель унизить нашу страну и её граждан. После этого слово взял председатель совета молодёжи завода Александр Санников.

В завершение митинга его участники запустили в небо сотню красных воздушных шаров.