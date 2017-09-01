В Кыштыме возложили цветы к памятнику ликвидаторам радиационной катастрофы

Автор: КР от Сегодня, 16:41 Категория: Даты

Сегодня исполнилось 60 лет со дня радиационной катастрофы, которая произошла на химкомбинате «Маяк». Это была первая в Советском Союзе чрезвычайная ситуация техногенного характера. Тогда название города Челябинск-40, а ныне Озёрска, употреблялось только в секретной переписке. Поэтому авария получила название «Кыштым-57» даже в официальных документах из-за близости с нашим городом.

В Кыштыме проживает 41 человек в статусе ликвидаторов аварии и эвакуированных с заражённых территорий. Сегодня все они были приглашены в центральную городскую библиотеку имени Бориса Швейкина на встречу с главой округа Людмилой Шеболаевой. На большом экране в читальном зале были показаны кадры из документального фильма о катастрофе на «Маяке». Женщины, заново пережившие в воспоминаниях весь ужас тех дней, не могли сдержать слёз.

– Мне было три с половиной года, но произошедшее 29 сентября 1957 года до сих пор стоит перед глазами, – призналась сайту «КР» Минжамал Исламова. – Мы жили в селе Алабуге Красноармейского района – за сто с лишним километров от «сороковки». Я гуляла с другими детьми на улице. Вдруг село накрыло большими белыми хлопьями. Мы подумали, что это снег. Начали ловить его и есть… Вскоре вместо того, чтобы собирать урожай, всех заставили его закапывать. В подворьях сжигали скотину и домашнюю птицу.

Семью Исламовых эвакуировали в Кунашакский район через год после катастрофы. С молодых лет у Минжамалы Ниловны болят суставы. Но это, по её признанию, ещё самое безобидное.

Тех, кого объединила страшная по своим последствиям авария на комбинате «Маяк», на автобусе довезли до памятника ликвидаторам аварии. Он установлен за радиозаводом, по дороге в Озёрск. Участники митинга возложили гвоздики и выразили общее желание – чтобы подобные катастрофы никогда не повторялись.