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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Кыштыме проведут патриотическую акцию

Автор: КР от Сегодня, 16:06 Категория: Даты

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Акция «Молодёжь против терроризма и экстремизма!» пройдёт в нашем городе в воскресенье, 3 сентября. Площадками для неё определены микрорайон Нижнего Кыштыма – у магазина «Домино», радиогородк – у торгового центра «Радуга» и центре – у универмага.

 

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, студенты и старшеклассники будут раздавать прохожим буклеты и памятки с телефонами доверия всех служб города. По ним можно позвонить в случае любого замеченного правонарушения и передать информацию о детях и подростках, отлынива отлынивающих от учёбы в школе.

 

Эта дата в нашей стране была учреждена в 2005 году после страшных событий в школе Беслана, когда от рук террористов погибли 334 человека.

 

В течение сентября в школах и колледжах Кыштыма посмотрят и обсудят документальный и художественный фильмы «Беслан. Мужчины тоже плачут» и «12». 

 

Кроме того, ветераны боевых действий расскажут молодёжи о наших земляках, погибших в Афганистане. Речь пойдёт о лейтенанте, командире 3-го взвода 4-й мотострелковой роты Станиславе Самунине и гвардии сержанте, старшем стрелке 6-й парашютно-десантной роты Сергее Кригере. Оба были награждены посмертно орденами Красной звезды.

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