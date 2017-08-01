В День солидарности в борьбе с терроризмом в Кыштыме проведут патриотическую акцию

Автор: КР от Сегодня, 16:06 Категория: Даты

Акция «Молодёжь против терроризма и экстремизма!» пройдёт в нашем городе в воскресенье, 3 сентября. Площадками для неё определены микрорайон Нижнего Кыштыма – у магазина «Домино», радиогородк – у торгового центра «Радуга» и центре – у универмага.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, студенты и старшеклассники будут раздавать прохожим буклеты и памятки с телефонами доверия всех служб города. По ним можно позвонить в случае любого замеченного правонарушения и передать информацию о детях и подростках, отлынива отлынивающих от учёбы в школе.

Эта дата в нашей стране была учреждена в 2005 году после страшных событий в школе Беслана, когда от рук террористов погибли 334 человека.

В течение сентября в школах и колледжах Кыштыма посмотрят и обсудят документальный и художественный фильмы «Беслан. Мужчины тоже плачут» и «12».

Кроме того, ветераны боевых действий расскажут молодёжи о наших земляках, погибших в Афганистане. Речь пойдёт о лейтенанте, командире 3-го взвода 4-й мотострелковой роты Станиславе Самунине и гвардии сержанте, старшем стрелке 6-й парашютно-десантной роты Сергее Кригере. Оба были награждены посмертно орденами Красной звезды.