С Днём государственного флага!
Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Даты
С Днём государственного флага!
Уважаемые жители Уральского федерального округа!
22 августа мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации.
История государственного флага России – это история нашей страны, история становления сильного государства, международный престиж и авторитет которого воплощался и в его фаге.
Восстановление флага – одно из важнейших событий новейшего времени, которое является свидетельством того, что страна не только гордится своим прошлым, но черпает в истории духовные силы и опыт многих поколений для укрепления и развития Российского государства, символизируя историческую преемственность, символизируя эпоху преобразований на современном этапе.
Уверен, что каждый гражданин России в этот день испытывает чувство гордости за свою страну и уверен в её будущем, которое мы вместе создаём сегодня!
Игорь Холманских,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе.
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