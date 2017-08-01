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С Днём государственного флага!

Автор: КР от Вчера, 12:17 Категория: Даты

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С Днём государственного флага!

 

Уважаемые жители Уральского федерального округа!

 

22 августа мы отмечаем День государственного флага Российской Федерации.

История государственного флага России – это история нашей страны, история становления сильного государства, международный престиж и авторитет которого воплощался и в его фаге. 

Восстановление флага – одно из важнейших событий новейшего времени, которое является свидетельством того, что страна не только гордится своим прошлым, но черпает в истории духовные силы и опыт многих поколений для укрепления и развития Российского государства, символизируя историческую преемственность, символизируя эпоху преобразований на современном этапе.

Уверен, что каждый гражданин России в этот день испытывает чувство гордости за свою страну и уверен в её будущем, которое мы вместе создаём сегодня!

 

Игорь Холманских,       

полномочный представитель

Президента Российской Федерации

в Уральском федеральном округе.                                              

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