В Кыштыме День Российского флага молодёжь отметит интеллектуальными играми

Автор: КР от Вчера, 18:33 Категория: Даты

В предстоящий вторник, 22 августа, в загородном лагере «Волна» на берегу озера Увильды состоится второй молодёжный форум «Я – избиратель». Воспитанники профильной школы «Дельта» и волонтёры из числа молодёжи откроют праздник, хором исполнив гимн России.

Организаторами форума выступили члены молодёжной избирательной комиссии и молодёжной общественной палаты Кыштымского городского округа. Их поддержали территориальная избирательная комиссия и отдел по делам молодёжи. Встреча пройдёт при поддержке регионального министерства образования и науки.

Старшие участники форума сыграют в такие игры, как «Правовая пантомима», «Новая планета» и «Избирательный круг», а младшие посоревнуются в «Весёлых стартах».

В этот же день с 16:45 до 17:30 молодёжь будет разъезжать по центральной части города на роликовых коньках и раздавать пешеходам сувениры в виде триколорных флажков, лент и буклетов.