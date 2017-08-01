В Кыштыме День Российского флага молодёжь отметит интеллектуальными играми
Автор: КР от Вчера, 18:33 Категория: Даты
В предстоящий вторник, 22 августа, в загородном лагере «Волна» на берегу озера Увильды состоится второй молодёжный форум «Я – избиратель». Воспитанники профильной школы «Дельта» и волонтёры из числа молодёжи откроют праздник, хором исполнив гимн России.
Организаторами форума выступили члены молодёжной избирательной комиссии и молодёжной общественной палаты Кыштымского городского округа. Их поддержали территориальная избирательная комиссия и отдел по делам молодёжи. Встреча пройдёт при поддержке регионального министерства образования и науки.
Старшие участники форума сыграют в такие игры, как «Правовая пантомима», «Новая планета» и «Избирательный круг», а младшие посоревнуются в «Весёлых стартах».
В этот же день с 16:45 до 17:30 молодёжь будет разъезжать по центральной части города на роликовых коньках и раздавать пешеходам сувениры в виде триколорных флажков, лент и буклетов.
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