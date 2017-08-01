В Кыштыме может появиться вышка для прыжков с парашютом
Автор: КР от Вчера, 18:34 Категория: Даты
С таким предложением выступили сегодня ветераны Воздушно-десантных войск на прошедшем только что в центре города митинге. Они мечтают установить парашютную вышку на месте чёртова колеса, которое когда-то стояло в городском саду имени А. С. Пушкина. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, поздравив десантников, пообещала им до начала ноября дать ответ, возможно ли это сделать.
В свою очередь, Людмила Александровна поделилась с «голубыми беретами» двумя другими идеями. Как уже сообщалось на нашем сайте, в следующем году в День ВДВ в Кыштыме должен состояться первый фестиваль песен под гитару. Это предложение виновники праздника приняли на ура, а глава округа даже пообещала ради такого случая выучить и спеть с ними песню.
Вторая идея также порадовала собравшихся на митинг – глава округа предложила установить в Кыштыме памятник десантнику, а место, куда именно, он попросила выбрать самих служивых, дав им месяц на раздумья.
Напомним, в таком формате День Воздушно-десантных войск в нашем городе проходит впервые. После приветственных слов начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрия Добрецкого, который и стал инициатором этого мероприятия, перед десантниками выступил и участник боевых действий в Афганистане, ветеран ВДВ, а ныне священник Христорождественского храма отец Михаил Чирков. Завершилась праздничная встреча возложением цветов и венков к Вечному огню и бюстам Героев Великой Отечественной войны.
Больше фото в альбоме "Митинг в День ВДВ"
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