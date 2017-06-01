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В Кыштыме состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби

Автор: КР от Сегодня, 11:27 Категория: Даты

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По традиции он прошёл у мемориала «Вечный огонь» в центральной части города. Знамя Победы было доверено нести кадетам четвёртой школы Данилу Серикову, Ивану Алферову и Вячеславу Лебедеву.

 

 

 

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, открывая митинг, обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям отцов, погибших на фронте, школьникам и воспитанникам детсадов:

 

– 22 июня – это День памяти и скорби для каждого, у кого отцы и деды погибли в той страшной войне, кто умер от голода в те военные годы. И кыштымцы эту память передают последующим поколениям. Мы будем хранить эту память вечно: ради солнца, ради мирного неба, ради счастливого детства маленьких россиян.

 

 

 

 

Затем слово было предоставлено участнице Великой Отечественной войны – связистке Балтийского фронта Зинаиде Курчавовой, председателю кыштымского отделения челябинской региональной общественной организации «Память сердца» Нэлле Елинек и выпускнику школы № 13 Егору Устинову.

 

 

 

 

Память более 27 миллионов погибших советских людей, в числе которых было и 2738 наших земляков, почтили минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов к «Вечному огню».

 

 

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