В Кыштыме около тысячи человек присоединились к акции Бессмертный полк

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Даты

Празднование Дня Победы в нашем городе началось ещё утром. В 8 часов 10 минут от здания отдела ГИБДД выдвинулась колонна личного состава межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Торжественным шагом под звуки марша, которые исполнял духовой оркестр, полицейские проследовали до центра города. Там они возложили венки к мемориалу «Вечный огонь».

В 10 часов на городской площади начался праздничный митинг. Командовал парадом первый заместитель главы Кыштымского округа Пётр Мошкин. После того, как были вынесены флаг Кыштымского городского округа и Знамя Победы, память тех, кто не вернулся с войны, почтили минутой молчания.

С приветственный словом к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам митинга с трибуны обратились глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева, почётный гражданин города Кыштыма, труженик тыла Виктор Казаков, заместитель командира 93-ей ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии полковник Вячеслав Морозов и студент Южно-Уральского государственного колледжа, лидер студенческих отрядов Кыштыма Михаил Чухонцев.

После завершения городского митинга началось традиционное шествие коллективов предприятий и учебных заведений Кыштымского округа. Главное место в нём заняла колонна Бессмертного полка. По словам организатора этой акции в нашем городе Анастасии Табаковой, в этом году с портретами своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, пришли порядка тысячи кыштымцев – в два раза больше человек, чем в прошлом. Они заполонили почти всю улицу Ленина от центра до радиогородка.

На площади у ДК «Победа» их встретили глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева, генеральный директор радиозавода Виктор Маркин и председатель кыштымского отделения челябинской региональной общественной организации «Память сердца» Нэлла Елинек. Кыштымцы в третий раз присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк».

Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий». Больше фотографий можно посмотреть в альбоме «День Победы – 2017».