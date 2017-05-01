В Кыштыме третий раз пройдёт Бессмертный полк

Автор: КР от Сегодня, 14:52 Категория: Даты

Но в этом году шествие главной и, пожалуй, самой многочисленной колонны в День Победы пройдёт в нашем городе более организованно. Построение участников акции начнётся в половине десятого утра на площади имени Карла Маркса.

Ежегодно около 500 кыштымцев приходят на митинг, посвящённый Великой Победе, с портретами родственников-ветеранов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу. Именно колонна «Бессмертного полка» возглавит праздничное шествие. Оно пройдёт по улице Ленина.

Специального музыкального сопровождения не будет. Как сообщил сайту «КР» работник централизованной клубной системы Алексей Хажеев, только перед началом шествия прозвучит гимн «Бессмертного полка», а затем его сменят военные марши.

Шествие завершится у ДК «Победа». По словам начальника управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Марины Трегубовой, там участников «Бессмертного полка» встретят глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, генеральный директор радиозавода Виктор Маркин и председатель кыштымского отделения челябинской региональной общественной организации «Память сердца» Нэлла Елинек. Они поприветствуют участников акции и предложат им посетить могилы фронтовиков на старом кладбище или стену героев на новом.