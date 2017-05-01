В Кыштыме работники Росгвардии оформили выставку в честь своих дедов и прадедов
Автор: КР от Сегодня, 15:31 Категория: Даты
В межрайонном отделе вневедомственной охраны по городам Кыштыму и Карабашу впервые открылась экспозиция «Наследники «Бессмертного полка». Инициатором проведения подобных выставок в отделах вневедомственной охраны выступил начальник Управления Росгвардии по Челябинской области, полковник полиции Александр Ясинский.
Как сообщила сайту «КР» аналитик направления организационно-аналитической работы отдела вневедомственной охраны в Кыштыме Наталья Беляева, на выставке представлены пять фотографий, каждая из которых сопровождена историей о дедах и прадедах кыштымских сотрудников Росгвардии.
Так, начальник пункта централизованной охраны № 1, капитан полиции Евгений Щукин предоставил сведения о своём прадеде Апполоне Шипулине, полицейский-водитель группы задержания, старшина полиции Андрей Журавлёв рассказал о деде Павле Журавлёве, а его коллега, старший сержант полиции Алексей Лопатин – о деде Иване Плаксине.
Документовед канцелярии Наталья Зырянова принесла для выставки фото своего дедушки Алексея Мыларщикова. А сёстры Наталья Беляева и Екатерина Захарова, работающие аналитиком направления организационно-аналитической работы и инженером пункта централизованной охраны № 2 соответственно, поведали о своём деде Николае Колыжук.
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