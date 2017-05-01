Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме работники Росгвардии оформили выставку в честь своих дедов и прадедов

В Кыштыме работники Росгвардии оформили выставку в честь своих дедов и прадедов

Автор: КР от Сегодня, 15:31 Категория: Даты

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В межрайонном отделе вневедомственной охраны по городам Кыштыму и Карабашу впервые открылась экспозиция «Наследники «Бессмертного полка». Инициатором проведения подобных выставок в отделах вневедомственной охраны выступил начальник Управления Росгвардии по Челябинской области, полковник полиции Александр Ясинский.

 

Как сообщила сайту «КР» аналитик направления организационно-аналитической работы отдела вневедомственной охраны в Кыштыме Наталья Беляева, на выставке представлены пять фотографий, каждая из которых сопровождена историей о дедах и прадедах кыштымских сотрудников Росгвардии.

 

 

Так, начальник пункта централизованной охраны № 1, капитан полиции Евгений Щукин предоставил сведения о своём прадеде Апполоне Шипулине, полицейский-водитель группы задержания, старшина полиции Андрей Журавлёв рассказал о деде Павле Журавлёве, а его коллега, старший сержант полиции Алексей Лопатин – о деде Иване Плаксине.

 

Документовед канцелярии Наталья Зырянова  принесла для выставки фото своего дедушки Алексея Мыларщикова. А сёстры Наталья Беляева и Екатерина Захарова, работающие аналитиком направления организационно-аналитической работы и инженером пункта централизованной охраны № 2 соответственно, поведали о своём деде Николае Колыжук.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter